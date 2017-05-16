Жамбылская область готова к проведению Единого национального тестирования

Детали подготовки учащихся выпускных классов к итоговой аттестации и ЕНТ обсуждались на аппаратном совещании под председательством акима области Карима Кокрекбаева, передает пресс-служба акима области.

В текущем году для получения аттестата о среднем образовании выпускникам предстоит сдавать государственные экзамены в школе. Желающие поступить в высшие учебные заведения страны смогут принять участие в Едином национальном тестировании, которое пройдет с 20 июня по 1 июля текущего года.

По информации руководителя областного управления образования, учебный год в общеобразовательных школах завершат 8 826 учащихся. Их них 237 претендуют на знак «Алтын белгi» и 139 являются претендентами на аттестат с отличием.

Среди выпускников школ и их родителей проводились информационно-разъяснительная работа, представители администрации школ, классные руководители и психологи прошли обучение на семинарах-тренингах.

Еженедельно среди учащихся 11-х классов организуются контрольные работы по пяти предметам (родной язык и литература, казахский и русский языки, история Казахстана, алгебра и начала анализа, а также предмет по выбору), включенным в итоговую аттестацию, которая пройдет с 29 мая по 9 июня.

Участвовать в ЕНТ пожелали 6 136 выпускников. Им предстоит сдача трех обязательных и двух профильных предметов. Общее количество вопросов - 120. В заданиях по профильным предметам максимальное количество баллов - 140, пороговое значение - 50 баллов.

Пробное тестирование одиннадцатиклассники сдают в режиме онлайн на сайте Национального центра тестирования (www.testcenter.kz) или же непосредственно в городских центрах тестирования, а также самостоятельно, используя задания, публикующиеся раз в неделю в газете «Егемен Қазақстан».

Для сдачи ЕНТ готовы 10 пунктов, в том числе два на базе Таразского государственного университета имени М.Х.Дулати и Таразского государственного педагогического института.

По итогам аппаратного совещания Карим Кокрекбаев поручил акимам районов и города Тараз держать под строгим контролем организационные вопросы перевозки, питания, проживания выпускников, а также подготовку проведения госэкзаменов и ЕНТ.