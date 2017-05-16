Генконсул РК в Дубаи помог казахстанцам решить проблему с долгами перед арендодателем

Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook рассказал о том, как казахстанские дипломаты помогают своим своим соотечественникам, оказавшимся в сложных ситуациях за границей. Так, генконсул РК в Дубае Мадияр Манилбеков недавно помог в решении проблемы с многотысячным долгом казахстанской семье, проживающей в ОАЭ , передает Zakon.kz





Казахтанка Салтанат Калкабаева написала в соцсетях благодарность генконсулу и министру иностранных дел Казахстана Кайрату Абдрахмановау за решение их "огромной проблемы".









Наша соотечественница со своей семьей оказалась в непростой жизненной ситуации. Они переехали в Дубай из-за плохого самочувствия дочки после перенесенной черепно-мозговой травмы, а там решили купить ресторан, точнее фудкорт, взяв в аренду помещение. Бизнес оказался убыточным. "...Несмотря на первые успехи, в дальнейшем бизнес оказывается не удачным, и у наших земляков образовывается долг перед арендодателем в 180 тысяч дирхам, это почти 50 тысяч долларов. Чтобы вернуть деньги, владелец помещения подал иск в суд, который вынес решение о взыскании долга с арендаторов. Безвыходное положение вынудило казахстанцев обратиться в генеральное консульство нашей страны в Дубае. После вмешательства в это дело наших дипломатов сумму долга удалось сократить сначала вдвое, а после личной встречи генконсула с владельцем здания и вовсе заключить соглашение об отсутствии претензий к нашим согражданам. "Из уважения к вам и к вашей стране", - пояснил тогда свое решение крупный дубайский бизнесмен", - рассказал на своей странице в ФБ А.Жайнаков.





Он с гордостью отметил, что 2 июля 2017 года исполнится 25 лет дипломатической службе независимого Казахстана и в течение этих лет фраза "обеспечение защиты прав и интересов граждан Республики Казахстан за рубежом" скрывает сотни и даже тысячи неописанных случаев практической помощи казахстанских дипломатов своим согражданам, оказавшимся в сложных ситуациях за границей, оказания им реальной "поддержки вдали от Родины".