На "барахолке" в Алматы горела столовая
16 мая 2017, 12:06
Жертв и пострадавших нет.
Сегодня на ул.Северное кольцо в Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.
"16.05.2017 г. в 10:30 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит столовая по адресу: Алатауский район, ул. Северное кольцо, 92/7. Первые пожарные расчеты прибыли уже через четыре минуты, в 10:34 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горели контейнеры, переоборудованные под столовую, открытым пламенем", - сообщили в ДЧС.
Во время тушения пожара было вынесено 6 газовых баллонов.
Пожар был локализован в 10:46 часов и менее чем за полчаса был ликвидирован полностью - в 11:01 часов. Площадь пожара составила 80 кв.м.
фото: Sputnik Казахстан
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858836-faded45ec06222b0b34cfe4451728444
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...