На "барахолке" в Алматы горела столовая

Сегодня на ул.Северное кольцо в Алматы произошел пожар , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.





"16.05.2017 г. в 10:30 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит столовая по адресу: Алатауский район, ул. Северное кольцо, 92/7. Первые пожарные расчеты прибыли уже через четыре минуты, в 10:34 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горели контейнеры, переоборудованные под столовую, открытым пламенем", - сообщили в ДЧС.





Во время тушения пожара было вынесено 6 газовых баллонов.





Пожар был локализован в 10:46 часов и менее чем за полчаса был ликвидирован полностью - в 11:01 часов. Площадь пожара составила 80 кв.м.



