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На "барахолке" в Алматы горела столовая

16 мая 2017, 12:06

Жертв и пострадавших нет.

Сегодня на ул.Северное кольцо в Алматы произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

"16.05.2017 г. в 10:30 часов на пульт "101" ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что горит столовая по адресу: Алатауский район, ул. Северное кольцо, 92/7. Первые пожарные расчеты прибыли уже через четыре минуты, в 10:34 часов. К моменту прибытия пожарных обстановка была следующая: горели контейнеры, переоборудованные под столовую, открытым пламенем", - сообщили в ДЧС.

Во время тушения пожара было вынесено 6 газовых баллонов.

Пожар был локализован в 10:46 часов и менее чем за полчаса был ликвидирован полностью - в 11:01 часов. Площадь пожара составила 80 кв.м.

фото: Sputnik Казахстан

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