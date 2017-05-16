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Премьер-министра поразила история талантливого мальчика из Тараза

16 мая 2017, 12:06

Мечта Исаака — встретиться со знаменитым ученым Стивеном Хокингом.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев восхитился силой воли и умом таразского восьмиклассника Исаака Мустопуло, который с детства страдает ДЦП.

Видеоролик о талантливом школьнике, который обучается в общеобразовательной школе, показали в ходе заседания правительства. Исаак, несмотря на свой недуг, серьезно увлекается астрофизикой. Его мечта — встретиться со знаменитым ученым Стивеном Хокингом. Уже сейчас он проводит мастер-классы по космологии.

"Сейчас мне 15 лет. Я наравне со сверстниками посещаю школу. С переходом в среднее звено подключились еще и дополнительные курсы, где я занимаюсь так же, как и мои одноклассники. Учеба наравне со всеми всегда стимулировала меня к тому, чтобы быть на равных и преуспевать по всем предметам. Это очень важно — не расслабляться, чувствовать ритм, школьную атмосферу. Чтобы не отставать от одноклассников, я много читаю и занимаюсь самообразованием. У меня много идей на будущее", — рассказал о себе Исаак.

История юного казахстанца тронула главу Кабмина.

"Спасибо, очень волнующее видео. На самом деле все… Если у человека стержень имеется, преодолеет любые препятствия", — прокомментировал Сагинтаев.


Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: аккаунт Исаака Мустопуло в Facebook

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