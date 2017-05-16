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Назарбаев встретился с руководством стран-гарантов по сирийскому конфликту

16 мая 2017, 12:08

В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации меморандума по созданию зон деэскалации в Сирии.

По словам министра иностранных дел РК Кайрата Абдрахманова, на данный момент страны-гаранты и все заинтересованные стороны ведут работу по реализации того меморандума, который был подписан о создании зон деэскалации, передает корреспондент Zakon.kz.

«Рабочие встречи президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Пекине с руководством стран-гарантов (Российская Федерация, Турция) показали, что стороны активно занимаются проработкой различных аспектов реализации этого меморандума о зонах деэскалации», - сказал К. Абдрахманов в кулуарах правительства.

Он отметил, что основная работа по созданию зон деэскалации сосредоточена у военных ведомств.

«Как я понимаю, прежде всего, к этой работе подключены военные ведомства, потому что речь идет о конкретном очертании географическом на карте зон деэскалации, а также о создании наблюдательных постов и контрольно-пропускных пунктов зон.
впереди предстоит огромная работа у стран-гарантов», - уточнил глава внешнеполитического ведомства РК.

По его словам, каждая деталь по реализации меморандума очень важна.

«Например, очевиден вопрос, кто будет контролировать эти зоны деэскалации, кто будет конкретно служить в этих контрольно-пропускных постах или на наблюдательных пунктах», - пояснил К. Абдрахманов.

Напомним, 3-4 мая 2017 года в столице Казахстана прошла четвертая Международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках Астанинского процесса. В переговорах приняли участие делегации правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции, стран-гарантов режима прекращения боевых действий – Ирана, России и Турции, а также высокие представители ООН, Иордании и США. Главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: газета "Литер"

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