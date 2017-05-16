«Барыс» официально объявил нового главного тренера

На пост главного тренера столичного «Барыса» назначили Евгений Корешков, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт клуба.

Его помощниками станут Галым Мамбеталиев, Андрей Шаянов, Александр Ахцигер, Алексей Кузнецов и Сергей Тамбулов.

В свою очередь молодёжную команду «Снежные Барсы» возглавит Сергей Старыгин.





"Поскольку «Барыс» — базовый клуб сборной Казахстана, основным направлением деятельности руководства и тренерских штабов всех команд является формирование конкурентоспособного состава национальных сборных всех возрастов для выступления на международной арене.Ввиду того, что в КХЛ по-прежнему действует правило о том, что все игроки, не имеющие права выступать за сборную России, считаются легионерами, рынок трудоустройства для казахстанских хоккеистов сильно ограничен, и «Барыс» по сути является единственным клубом КХЛ, где они могут стабильно получать игровую практику высокого класса. В связи с этим привлечение игроков, которые входят в число кандидатов в сборные Казахстана разных возрастов, будет основополагающим принципом формирования состава всех команд, входящих в структуру хоккейного клуба «Барыс». Омоложение главной команды — также один из важнейших приоритетов, как для тренерского штаба, так и для руководства", - говорится в сообщении.







