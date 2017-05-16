Спасатели в Японии нашли всех пассажиров разбившегося военного самолета
16 мая 2017, 12:13
Официального заключения об их смерти пока нет.
Спасатели обнаружили всех четырех пассажиров и членов экипажа с разбившегося в Японии самолета-разведчика LR-2 военно-воздушных сил самообороны страны, в настоящее время специалисты пытаются установить состояние людей, сообщает телеканал NHK, передает РИА Новости.
Самолет LR-2 военно-воздушных сил самообороны Японии потерпел крушение на Хоккайдо накануне. Его обломки были обнаружены в районе дамбы в городе Ассабу в южной части острова.
Во вторник утром спасателям удалось обнаружить часть фюзеляжа. По данным телеканала, именно в этом районе позже и были найдены первые два человека. Спустя еще два часа в этом же регионе были обнаружены еще двое.
Самолет вылетел из аэропорта Окадама в Саппоро для экстренной перевозки пациента скорой помощи и направлялся в сторону Хакодате. Затем в районе аэропорта Хакодате он пропал с радаров. На борту самолета находились четверо человек.
Самолет-разведчик LR-2 представляет собой турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек. Длина самолета составляет 14 метров. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных, а также выполняет функции авианаблюдения и воздушной разведки.
Екатерина Плясункова
Фото © AFP 2017 / Juii Press
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