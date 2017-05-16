В полиции рассказали о найденной гранате в Костанайской области

По факту обнаружения гранаты в посёлке Жуковка Костанайского района было начато досудебное расследование по статье «Незаконное хранение боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», и назначены необходимые экспертизы , передает , передает Аlau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.





Напомним, граната Ф-1 была найдена 8 мая в поселке Жуковка Костанайского района местным жителем. По словам сельчанина, зарытую в земле гранату он обнаружил на дороге на выезде из поселка.





«14 мая мужчина сообщил о своей находке в полицию, и граната у мужчины была изъята. В ходе осмотра установлено, что в верхней части гаранты отсутствует запал», — отметили в пресс-службе областного ведомства.





Полицейские озвучили результаты экспертизы. Граната оказалась учебной.



