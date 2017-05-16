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Женский скелет нашли в шахте лифта в Степногорске

16 мая 2017, 12:19

Останки погибшей отправлены на экспертизу, проводятся мероприятия по установлению ее личности.

В Степногорске в шахте лифта заброшенного здания нашли останки неизвестной женщины, сообщили в правоохранительных органах.

В дежурную часть ОВД Степногорска поступило телефонное сообщение от председателя КСК с ужасной новостью.

Как сообщили в полиции, во время восстановительных работ в лифте шахты был обнаружен скелетированный труп женщины. Полиция направила останки на экспертизу, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: © Sputnik / Александр Кряжев



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