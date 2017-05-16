В Рудном покровительствующий проституткам владелец сауны задержан при попытке дать взятку
16 мая 2017, 12:21
В тот же день подозреваемый был задержан сотрудниками управления собственной безопасности.
Факт дачи взятки полицейскому был пресечен сотрудниками Управления собственной безопасности в Рудном, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции стало известно, что владелец одной из саун Рудного получает денежное вознаграждение от проституток. За это мужчина оказывает им покровительство. На территории сауны располагался притон. Также было установлено, что трое администраторов этой сауны – женщины в возрасте 61, 48 и 46 лет, предоставляли клиентам девушек для оказания интимных услуг.
7 мая при задержании подозреваемых 63-летний владелец сауны попытался подкупить полицейских, предложив им деньги в сумме 300 тысяч тенге, за не привлечение к уголовной ответственности администратора сауны.
Полицейскими проводится досудебное расследование по двум статьям уголовного кодекса 309 части 2 УК РК «Сводничество» и 367 части 2 УК РК «Дача взятки должностному лицу».
В тот же день подозреваемый был задержан сотрудниками управления собственной безопасности. Судом принята мера пресечения «содержание под стражей». Проводятся необходимые следственные мероприятия.
фото: Sputnik Казахстан
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