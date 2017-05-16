В Кентау запустят цех по обогащению концентрата

В натуральном выражении цех способен в год обрабатывать 800 тонн твердых бытовых отходов. На данном предприятии работой обеспечено 25 человек.

В ближайший август завершится средний ремонт трассы Туркестан-Кентау. На сегодня строительные работы ведет карагандинское ТОО «Самал». На данный проект из республиканского бюджета выделено 548 млн. тенге. Общая протяженность трассы, соединяющая два города, составляет 26 километров. Трасса, построенная в 1981 году, до этого проходила средний ремонт в 2007 году. А спустя 10 лет в возобновлении строительства дороги принимают участие около 40 местных жителей, передает пресс-служба акима области.





Глава региона Жансеит Туймебаев, побывав с рабочей поездкой в Кентау, поручил качественно и в кратчайшие сроки завершить строительные работы.





Затем аким области ознакомился с деятельностью ТОО «Статус эверест». Цех, запущенный в декабре 2016 года занимается переработкой твердых бытовых отходов. Предприятие производит флэкс, гранулы. Общая стоимость проекта составляет 100 млн. тенге.









В натуральном выражении цех способен в год обрабатывать 800 тонн твердых бытовых отходов. На данном предприятии работой обеспечено 25 человек.





«Мы не испытываем дефицит сырья. Мы можем обрабатывать три вида пластика. Если спрос на продукцию будет превышать, соответственно увеличится объем продукции и возрастет численность рабочих», - сказал директор ТОО «Статус Эверест» Санжар Сулейманов.









В июле этого года в городе горняков запустит свою деятельность ТОО «Кентау полиметалл» по обогащению концентрата цветных металлов. Общая стоимость проекта – 650 млн. тенге. Мощность в натуральном выражении – 15 000 тонн готового концентрата в год.





«В качестве сырья мы будем использовать руды в рассеянном состоянии золоторудного месторождения «Юбилейное» в Актюбинской области и с месторождения «Күмісті» в Сузакском районе. Инвестиционный проект состоит из двух этапов. При полной реализации и запуске проекта мы начнем обеспечивать готовой продукцией производственные предприятия подведомственные АО «Казцинк» и АО «Казахмыс», - сказал инженер–строитель ТОО «Кентау «полиметалл» Азамат Сулейменов.





В настоящее время товарищество выкупило бывшее здание месторождения «Мырғалымсай». На сегодня здесь ведутся монтажные работы основных производственных цехов.









«Нам необходимо эффективно использовать индустриальные возможности в городе Кентау. Для этого следует разработать лучшие научные проекты, и обсудить перспективы месторождений, приостановивших свою деятельность. Поэтому в ближайшее время мы пересмотрим этот вопрос, и будем предпринимать конкретные шаги», - сказал Ж.Туймебаев.





Большая часть оборудований завезено из Китая. При реализации данного проекта, постоянной работой будут обеспечены 110 человек.



