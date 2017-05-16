Цены на нефть продолжают расти после резкого скачка накануне

Подорожание нефти связано с прозвучавшим вчера на форуме в Пекине заявлением министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года, передает телеканал передает телеканал НТВ





Решение о продлении соглашения будет принято на встрече в Вене 25 мая. Предполагается, что к продленному соглашению присоединятся новые участники. Сейчас в нем задействованы 24 государства.



