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Цены на нефть продолжают расти после резкого скачка накануне

16 мая 2017, 12:48

Нефть продолжает дорожать после заявлений о продлении соглашения по добыче.

Подорожание нефти связано с прозвучавшим вчера на форуме в Пекине заявлением министров энергетики России и Саудовской Аравии Александра Новака и Халида аль-Фалиха о готовности продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года, передает телеканал НТВ.

Решение о продлении соглашения будет принято на встрече в Вене 25 мая. Предполагается, что к продленному соглашению присоединятся новые участники. Сейчас в нем задействованы 24 государства.

Фото с сайта ntv.ru

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