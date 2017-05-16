Как часто убираются в общественном транспорте Южной столицы

Транспортная сеть Алматы включает в себя более 100 автобусных и 8 троллейбусных маршрутов. Их обслуживают частные и госпредприятия, которые имеют в своем ведении более 1,8 тысячи автобусов и более 200 троллейбусов.





Автобусы - самый востребованный транспорт среди алматинцев. Ежедневно ими пользуются тысячи горожан. Иногда состояние общественного транспорта оставляет желать лучшего. Грязь, облезлые сиденья, сломанные поручни, ненадлежащий внешний и внутренний вид – все это пассажиры видят каждый день.





Корреспондент Zakon.kz выяснил в GREEN BUS COMPANY - как часто в автобусах осуществляется влажная уборка. Как оказалось, несмотря на частные жалобы пассажиров, влажную уборку в салонах делают каждую ночь.

«Общественные автобусы убирают и проходят влажную мойку ежедневно ночью. Один раз месяц автобусы проходят генеральную уборку, тогда и проводят дезинфекцию. Перед выездом автобус осматривают механик КТП и фельдшер», - так ответили в компании на официальный запрос.





В ТОО «Алматинский городской автобусный парк № 2» дали более подробную информацию.





«Мойка автобусов производится ежедневно на двух закрытых механизированных линиях, оборудованных щетками и шлангами, на мойке работают три штатные единицы персонала - мойщик автобусов. Ежедневно после того, как автобус отработал на линии, заехав в парк, он отправляется на зону обслуживания автобусов и проходит мойку. После того, как автобус побывал на ремонте в ТО-2, неважно каком, пусть это замена масла или косметический ремонт кузова или салона, автобус проходит генеральную мойку», - сообщили в автобусном парке №2.





Также сообщили, что в ходе мойки автобусов используются специальные химические средства, имеющие антибактериальные свойства.





«При выпуске автобуса на линию и заезде на территорию автопарка после работы механик контрольно-технического пункта осуществляет контроль при выпуске и возвращении автобусов в парк, их технические характеристики и внешний вид. В случае обнаружения каких-либо дефектов механик КТП выписывает заявку об отправке автобуса в пункт диагностики, далее по необходимости автобус направляется в зону ремонта подвижного состава, зону проведения ТО-1 и ТО-2. Все необходимые производственно-техническими здания и сооружения находятся на территории автопарка что значительно облегчает проведения всех видов ремонтных работ и сокращает время простоя автобуса и способствует скорейшему возврату автобуса на линию», - сообщили работники автобусного парка.