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В центре Алматы горел грузовик

16 мая 2017, 12:53

Подробная информация уточняется.

В Алматы на ул.Розыбакиева горел грузовик, передает Zakon.kz.

По сообщениям очевидцев, грузовая машина загорелась на ул.Розыбакиева в районе пересечения с ул.Жамбыла. Судя по знаку на лобовом стекле, машина предназначалась для дорожных работ. Пламя вырывалось из кузова авто. Вследствие чего пользователи интернета предположили, что могла загореться печка, расположенная внутри.


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