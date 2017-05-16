Зарубежные СМИ о загадочной долине шаров в Казахстане

250 лет геологи размышляют о происхождении этих каменных конкреций диаметром 4 метра, пишет emorfes.com.

Одна из версий связывает появление шаров с электроразрядами в земной коре, которые происходили в зонах активных тектонических разломов. Вращаясь в разломе породы формировались в шарообразные конкреции.





















Конкреция - шаровидный (иногда как бы сплюснутый, неправильно округленный) минеральный агрегат радиально-лучистого строения. В центре нередко находится зерно, которое служило затравкой при ее росте. Чаще всего конкреции образуются в пористых осадочных породах - песках и глинах.













Размеры этих образований - от миллиметров до десятков сантиметров, а иногда даже до метра и более.













Это нередкое явление в природе. Примеры таких каменных шаров встречаются по всему миру.