Зарубежные СМИ о загадочной долине шаров в Казахстане
16 мая 2017, 12:54
Одна из версий связывает появление шаров с электроразрядами в земной коре, которые происходили в зонах активных тектонических разломов.
Иностранный сайт eMorfes опубликовал снимки долины Торыш, усыпанной каменными шарами, которая является загадочной достопримечательностью Западного Казахстана, передает BNews.kz.
250 лет геологи размышляют о происхождении этих каменных конкреций диаметром 4 метра, пишет emorfes.com.
Одна из версий связывает появление шаров с электроразрядами в земной коре, которые происходили в зонах активных тектонических разломов. Вращаясь в разломе породы формировались в шарообразные конкреции.
Конкреция - шаровидный (иногда как бы сплюснутый, неправильно округленный) минеральный агрегат радиально-лучистого строения. В центре нередко находится зерно, которое служило затравкой при ее росте. Чаще всего конкреции образуются в пористых осадочных породах - песках и глинах.
Размеры этих образований - от миллиметров до десятков сантиметров, а иногда даже до метра и более.
Это нередкое явление в природе. Примеры таких каменных шаров встречаются по всему миру.
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