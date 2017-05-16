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Зарубежные СМИ о загадочной долине шаров в Казахстане

16 мая 2017, 12:54

Одна из версий связывает появление шаров с электроразрядами в земной коре, которые происходили в зонах активных тектонических разломов.

Иностранный сайт eMorfes опубликовал снимки долины Торыш, усыпанной каменными шарами, которая является загадочной достопримечательностью Западного Казахстана, передает BNews.kz.

250 лет геологи размышляют о происхождении этих каменных конкреций диаметром 4 метра, пишет emorfes.com.

Одна из версий связывает появление шаров с электроразрядами в земной коре, которые происходили в зонах активных тектонических разломов. Вращаясь в разломе породы формировались в шарообразные конкреции.





Конкреция - шаровидный (иногда как бы сплюснутый, неправильно округленный) минеральный агрегат радиально-лучистого строения. В центре нередко находится зерно, которое служило затравкой при ее росте. Чаще всего конкреции образуются в пористых осадочных породах - песках и глинах.



Размеры этих образований - от миллиметров до десятков сантиметров, а иногда даже до метра и более.



Это нередкое явление в природе. Примеры таких каменных шаров встречаются по всему миру.


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