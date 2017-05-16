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Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя производится в уведомительном порядке

Департамент государственных доходов по Карагандинской области напоминает, что с 1 января 2017 года регистрация в качестве индивидуального предпринимателя органами государственных доходов производится в уведомительном порядке.

Ввиду реализации уведомительного порядка регистрации выдача Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с 1 января 2017 года упразднена, вследствие чего в настоящее время вышеуказанное Свидетельство выдаче органами государственных доходов не подлежит.

Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (http://kgd.gov.kz/ru), являющемся общедоступной коммуникационной сетью, в разделе «Электронные сервисы» реализован функционал «Поиск налогоплательщиков», позволяющий осуществить поиск индивидуальных предпринимателей в разрезе РНН, ИИН.


16 мая 2017, 13:00
Источник, интернет-ресурс: Департамент гос. доходов по Карагандинской обл.

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