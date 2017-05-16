В Посольстве РК в России прокомментировали инцидент с памятником Маншук Маметовой в Невеле
16 мая 2017, 13:08
Видео с инцидентом было распространено в социальных сетях.
Представители Посольства Казахстана в Российской Федерации подготовили официальный ответ на неприятный случай вандализма у памятника казахской пулеметчицы Маншук Маметовой, передает Zakon.kz
"Генеральное Консульство РК в г.Санкт-Петербурге обратилось в российские правоохранительные органы для выяснения личности и привлечения к ответственности лиц, совершивших кощунственные действия в отношении памятника Герою Советского Союза Маншук Маметовой. Видео с инцидентом было распространено в социальных сетях. Стоит отметить, В УК РФ предусмотрено уголовное наказание по таким статьям, как «надругательство над могилой», «хулиганство» (если его характер, касается порчи имущества), «умышленное разрушение, уничтожение или повреждение памятников культуры и истории» и т.д.
Однако в российском законодательстве существует ограничение в отношении понятия "вандализм". В частности, в ст. 214 УК РФ говорится, что "объективная сторона данного преступления заключается в том, что при осквернении сооружений или зданий ущерб выражается только в этическом и эстетическом отношении, а вот в случаях порчи имущества в общественных местах и транспорте наносимый ущерб носит финансовый характер". Таким образом, данный инцидент имеет этическую окраску", -отмечается в официальном документе.
Напомним, что в Псковской области РФ в городе Невел двое подростков осквернили памятник Маншук Маметовой. В Сети появилось видео, на котором один хулиган забрался на памятник, чтобы сделать фото, а другой снимал происходящее на видео
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