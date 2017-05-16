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В Кызылорде запустят пилотный проект «Один дом – одно объединение – один счет»

16 мая 2017, 13:18

На сегодняшний день управляющие компании ориентируются на стандартный набор работ по содержанию дома, не стремятся решать задачи перспективного планирования, не имеют заинтересованности в ресурсосбережении, в проведении капитального ремонта.

Пилотный проект «Один дом – одно объединение – один счет» планируют запустить в Кызылорде. Об этом говорилось на совещании по вопросам модернизации и реформирования сектора ЖКХ, в котором приняли участие заместитель акима области Серик Сулейменов, председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Марат Садуов, а также руководители ряда ведомств и предприятий.

На сегодняшний день управляющие компании ориентируются на стандартный набор работ по содержанию дома, не стремятся решать задачи перспективного планирования, не имеют заинтересованности в ресурсосбережении, в проведении капитального ремонта. В результате большинство многоэтажных домов имеют низкий класс энергоэффективности и высокий износ. Все это говорит о том, что действующую модель управления жилыми многоэтажками необходимо существенно изменить.

Необходимо запустить управление по принципу «Один дом - одно объединение - один счет». В этом случае объединением выступают собственники квартир, которые открывают счет для содержания дома, привлекают к его ремонту профессионалов, при этом осуществляя контрольно-надзорные функции.
Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы реализации проектов ГЧП в регионе. Данный регион один из первых начал реализацию проектов модернизации коммунальных сетей с привлечением ЕБРР.

В своем послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства Нурсултан Назарбаев говорил о том, что для модернизации объектов ЖКХ необходимо их передавать в управление или концессию с возможной дальнейшей приватизацией.

АО «КазЦентр ЖКХ» готово оказать методологическую, консультационную и иную поддержку для реализации пилотных проектов в сфере ЖКХ в регионе.


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