В Кызылорде запустят пилотный проект «Один дом – одно объединение – один счет»

На сегодняшний день управляющие компании ориентируются на стандартный набор работ по содержанию дома, не стремятся решать задачи перспективного планирования, не имеют заинтересованности в ресурсосбережении, в проведении капитального ремонта.

Пилотный проект «Один дом – одно объединение – один счет» планируют запустить в Кызылорде. Об этом говорилось на совещании по вопросам модернизации и реформирования сектора ЖКХ, в котором приняли участие заместитель акима области Серик Сулейменов, председатель правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» Марат Садуов, а также руководители ряда ведомств и предприятий.





На сегодняшний день управляющие компании ориентируются на стандартный набор работ по содержанию дома, не стремятся решать задачи перспективного планирования, не имеют заинтересованности в ресурсосбережении, в проведении капитального ремонта. В результате большинство многоэтажных домов имеют низкий класс энергоэффективности и высокий износ. Все это говорит о том, что действующую модель управления жилыми многоэтажками необходимо существенно изменить.





Необходимо запустить управление по принципу «Один дом - одно объединение - один счет». В этом случае объединением выступают собственники квартир, которые открывают счет для содержания дома, привлекают к его ремонту профессионалов, при этом осуществляя контрольно-надзорные функции.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы реализации проектов ГЧП в регионе. Данный регион один из первых начал реализацию проектов модернизации коммунальных сетей с привлечением ЕБРР.





В своем послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства Нурсултан Назарбаев говорил о том, что для модернизации объектов ЖКХ необходимо их передавать в управление или концессию с возможной дальнейшей приватизацией.





АО «КазЦентр ЖКХ» готово оказать методологическую, консультационную и иную поддержку для реализации пилотных проектов в сфере ЖКХ в регионе.



