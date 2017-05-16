Форум в Пекине: о чем говорили в кулуарах

Три года назад Китай инициировал возрождение Великого Шелкового пути, предложив соединить единой транснациональной сетью Азию с Европой и Африкой. Так появилась концепция «Один пояс и один путь» , пишет , пишет "Беларусь сегодня".





Грандиозный мегапроект стоимостью в десятки миллиардов долларов направлен на создание и совершенствование сухопутных и морских торговых путей, транспортных и экономических коридоров, которые свяжут 60 стран. Это повлечет за собой развитие мировой торговли и в перспективе позволит сформировать принципиально новую архитектуру глобальной экономики.





В Пекине в эти майские дни плюс 30 и цветут шикарные розы. Они тут повсюду, даже посередине шумных городских проспектов в качестве разделительной полосы между транспортными потоками. И все это в соседстве со стеклянными небоскребами причудливой формы. Удивительное сочетание хайтека и естества природы. Еще больше красок в эту картину привнесло многоцветье иностранных флагов и приветственных плакатов.





Место для форума хозяева выбрали очень живописное, на берегу озера Яньци. В буквальном переводе — «озеро, где обитают редкие птицы». Вокруг горы, буддийский храм, часть Великой Китайской стены. Сам конференц–центр напоминает птицу, расправляющую крылья. По–моему, весьма подходящий образ к идее строительства Нового Шелкового пути, которая быстро набирает популярность.





В КНР саммит стран Шелкового пути называют главным политическим событием года. В Пекин съехались главы государств и правительств из 29 стран. А еще руководители ООН, МВФ, Всемирного банка, ВТО. Солидное представительство. Большой экономический коридор, проходящий через весь континент, способен повлиять на судьбу не только евразийского пространства, но и мира.









Конкретные шаги по реализации инициативы «Один пояс, один путь» предложил Нурсултан Назарбаев, выступая на форуме международного сотрудничества в Пекине. Он может стать самым глобальным дипломатическим событием года, передает телеканал "Хабар 24"

Нурсултан Назарбаев в числе первых выступил с важной речью, обратившись к миру с призывом взаимного доверия между вовлеченными в глобальный процесс странами. Президент Казахстана акцентировал внимание на том, что каждый должен быть готов к равноправному и всестороннему сотрудничеству. Реализация инициативы Шелкового пути позволяет по-новому позиционировать целые регионы, в том числе и Центральную Азию.

"Наша география играет в нашу общую пользу. ЦА, как и в свой золотой период столетия назад, сейчас вновь получила стратегическое значение, став главным мостом между крупнейшими рынками. Каждый год осваиваются все новые и быстрые маршруты от Тихого океана до Атлантики, благодаря которым объем торговли только в Евразии, как ожидается, превысит 1,2 трлн долларов к 2020 году. Реализуются возможности выхода на рынки Ирана, Афганистана и далее на Ближнтй Восток и Южную Азию",- сказал президент.

Потенциал у Нового Шелкового пути огромный. На фоне трансформации международных отношений и высокой степени неопределенности мир все больше осознает необходимость совместного реагирования на глобальные вызовы. И хотя инициатива «Один пояс и один путь» принадлежит Китаю, это вовсе не означает, что Пекин будет работать в одиночку. Здесь нужна совместная «симфония», от исполнения которой выиграет каждый.





К примеру, Россия не только поддерживает проект "Один пояс — один путь", но и будет активно в нём участвовать. Об этом во второй день международного форума в Пекине заявил президент РФ Владимир Путин, пишет Life.ru

Создание пояса экономического развития и взаимовыгодной торговли между Азией и Европой президент назвал востребованной и важной инициативой.

— Именно поэтому Россия не только поддерживает проект "Один пояс — один путь", но и будет активно участвовать в его реализации совместно с китайскими партнёрами и, конечно, со всеми другими заинтересованными странами, — отметил Владимир Путин.

Путин также отметил важность того, чтобы этот интеграционный процесс выстраивался открыто и прозрачно.









По итогам визита в Китай он рассказал, что в кулуарах форума "Один пояс — один путь" они с коллегами давали оценку происходящему в Пекине.

— Практически все говорили следующее: в условиях, когда в крупнейших и ведущих центрах мы наблюдаем растущее количество элементов неопределённости, к примеру, в США острая политическая борьба, что создаёт нервозность не только в политике, но и экономике, в ЕС с тревогой наблюдают, что происходит с Брекситом, да и внутри Евросоюза много проблем. И очень востребованы сегодня сигналы, которые давали бы надежду на стабильность, — рассказал Владимир Путин.





По итогам форума главы государств и правительств 30 стран мира 15 мая приняли итоговое коммюнике.





Как отмечается в документе, равноправные консультации, взаимная выгода, гармония и толерантность, рыночные механизмы, сбалансированность и стабильность - пять ключевых принципов дальнейшей кооперации участников этого мероприятия, передает ТАСС





Согласно положениям коммюнике, члены форума обязались проявлять уважение к принципам и резолюциям Совета Безопасности ООН, нормам внутреннего законодательства, территориальной целостности и суверенитету государств-партнеров, а также осуществлять планирование и реализовывать проекты сотрудничества исключительно путем консультаций и переговоров.





Стороны обязались учитывать интересы, естественные и культурные различия, признавать специфику друг друга. Все участники форума заявили о важности роли рынка и справедливых деловых механизмов, а также руководящей роли национальных правительств, играющих ключевую роль в осуществлении открытой, прозрачной и не дискриминационной политики.





Члены форума подчеркнули важность экономической, социальной, фискальной, финансовой и экологической составляющей дальнейших совместных проектов, поддержания высоких нормативов и стандартов, устойчивого экономического роста, общественного прогресса и защиты окружающей среды при их реализации.



