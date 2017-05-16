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В Талдыкоргане пройдет собрание в честь 25-летия Государственных символов РК

16 мая 2017, 13:25

Место и дата проведения: г. Талдыкорган, «Оқушылар сарайы», 17 мая 2017 года, 12.00.

Наименование мероприятия: торжественное собрание в честь 25- летия Государственных символов Республики Казахстан «Мемлекеттік рәміздер – елдігіміздің нышаны».

Организаторы: Управление внутренней политики Алматинской области, управление образования Алматинской области, акимат города Талдыкорган.

Цель мероприятия: Целью мероприятия является воспитание патриотизма, уважения к Государственным символам Республики Казахстан укрепление духовного единства общества.

Место и дата проведения: г. Талдыкорган, «Оқушылар сарайы», 17 мая 2017 года, 12.00.

Участники: Автор Государственного Герба Республики Казахстан Ж.Малибеков, заместитель акима области Ж.Омар, государственные служащие, преподаватели, молодежь, представители общественных организации, СМИ.

Ход проведения:

Показ видеоролика о государственных символах РК;

Торжественный внос на сцену Государственных символов Республики Казахстан.

Исполнения Государственного Гимна РК;

Поздравительная речь заместителя акима области Ж.Омара;

Речь автора Государственного Герба РК Ж.Малибекова

Чтение стихов о государственных символах страны одаренными студентами города;

Исполнение патриотических песен.

Фото: e-history.kz

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