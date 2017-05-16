В Талдыкоргане пройдет собрание в честь 25-летия Государственных символов РК
16 мая 2017, 13:25
Место и дата проведения: г. Талдыкорган, «Оқушылар сарайы», 17 мая 2017 года, 12.00.
Наименование мероприятия: торжественное собрание в честь 25- летия Государственных символов Республики Казахстан «Мемлекеттік рәміздер – елдігіміздің нышаны».
Организаторы: Управление внутренней политики Алматинской области, управление образования Алматинской области, акимат города Талдыкорган.
Цель мероприятия: Целью мероприятия является воспитание патриотизма, уважения к Государственным символам Республики Казахстан укрепление духовного единства общества.
Место и дата проведения: г. Талдыкорган, «Оқушылар сарайы», 17 мая 2017 года, 12.00.
Участники: Автор Государственного Герба Республики Казахстан Ж.Малибеков, заместитель акима области Ж.Омар, государственные служащие, преподаватели, молодежь, представители общественных организации, СМИ.
Ход проведения:
• Показ видеоролика о государственных символах РК;
• Торжественный внос на сцену Государственных символов Республики Казахстан.
• Исполнения Государственного Гимна РК;
• Поздравительная речь заместителя акима области Ж.Омара;
• Речь автора Государственного Герба РК Ж.Малибекова
• Чтение стихов о государственных символах страны одаренными студентами города;
• Исполнение патриотических песен.
Фото: e-history.kz
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