Часы последнего императора Вьетнама продали за пять миллионов долларов
16 мая 2017, 13:29
На аукционе в Женеве были проданы часы Rolex, принадлежавшие последнему императору Вьетнама Бао-дай-де.
Об этом сообщается на сайте аукционного дома Phillips. Лот ушел с молотка за пять миллионов долларов. Сумма стала самой большой из тех, что удавалось выручить на аукционах за часы этой марки, уточняет Bloomberg, передает Lenta.ru.
На покупку претендовали 13 человек, имя покупателя, заплатившего наибольшую сумму, не называется. В торгах он участвовал по телефону.
Бао-дай-де приобрел часы в Женеве в 1954 году во время Женевской конференции по Корее и Индокитаю.
Rolex — швейцарский производитель часов класса люкс. Компания основана в 1905 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве.
Бао-дай-де (1913-1997) — 13-й император династии Нгуен, последний император Вьетнама, правитель прояпонского марионеточного государства Вьетнамская империя и профранцузского марионеточного Государства Вьетнам.
Фото: Phillips
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