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Пыльная буря или секретное оружие: Как убирают улицы Темиртау

16 мая 2017, 13:33

Коммунальщикам наказали перед уборкой поливать улицы.

Пыль столбом. Пешеходы разбегаются от трактора, подметающего улицы. Кто успел — остался более или менее чистым. А если человек инвалид, медленно передвигающийся на костылях, ему явно не повезло. Несчастный погружается в поднятые клубы пыли, пишет портал "Новый вестник".

Такую возмутительную картину снял очевидец в Темиртау. Жители города металлургов уже много лет жалуются на варварские методы уборки местных улиц. От такого подметания больше вреда, чем пользы. Однако закупать новую технику, которая бы засасывала пыль, а не раскидывала ее во все стороны, подрядчики пока не спешат. Вопрос решается иначе.

Как пояснили в акимате, глава города в курсе проблемы. Разговор с подметальщиками уже состоялся. Им наказали впредь перед тем, как включать вращающиеся щетки, тщательно поливать проезжую часть и, кроме того, делать это ранним утром.


Фото: dostup1.ru

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