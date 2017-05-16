Пыльная буря или секретное оружие: Как убирают улицы Темиртау

Пыль столбом. Пешеходы разбегаются от трактора, подметающего улицы. Кто успел — остался более или менее чистым. А если человек инвалид, медленно передвигающийся на костылях, ему явно не повезло. Несчастный погружается в поднятые клубы пыли , пишет портал , пишет портал "Новый вестник"





Такую возмутительную картину снял очевидец в Темиртау. Жители города металлургов уже много лет жалуются на варварские методы уборки местных улиц. От такого подметания больше вреда, чем пользы. Однако закупать новую технику, которая бы засасывала пыль, а не раскидывала ее во все стороны, подрядчики пока не спешат. Вопрос решается иначе.





Как пояснили в акимате, глава города в курсе проблемы. Разговор с подметальщиками уже состоялся. Им наказали впредь перед тем, как включать вращающиеся щетки, тщательно поливать проезжую часть и, кроме того, делать это ранним утром.







