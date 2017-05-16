Вспышки сибирской язвы в Казахстане произошли из-за некачественных вакцин

« В 2016 году зарегистрировано пять очагов вспышек сибирской язвы в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. Образцы вакцин, применявшихся против сибирской язвы, были направлены на экспертизу в международные референтные лаборатории Украины и Эфиопии. Результаты исследования подтвердили несоответствие вакцин заявленным параметрам. Материалы переданы правоохранительным органам, и поставщик признан недобросовестным - ТОО «Антиген », - рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, выступая сегодня на заседании Правительства.

По его словам, поставщик после заменил все 13 млн. доз вакцин на сумму 71 млн. тенге за свой счет.





« Для исключения подобных случаев в договорах о госзакупках включена норма обязательной проверки качества вакцин за счет поставщика в лабораториях, определяемых заказчиком. Для обеспечения качества применяемых вакцин ветеринарные станции и пункты были оснащены дополнительно 1164 холодильными установками. В прошлом году только 473 ветеринарных пункта размещались в собственных помещениях, в текущем году их количество достигло 1341 », - рассказал Кайрат Айтуганов.



