Лишать коррупционеров гражданства!
16 мая 2017, 13:43
Выходит, нынешняя система борьбы с коррупцией неэффективна.
Каждый день читаю новости о задержании взяточников. Воруют все, начиная от рядовых чиновников до самых высокопоставленных. Воруют везде, от медицины до армии. Воруют всё, от тысячи тенге до миллиардов. И самое печальное, что я так понял, коррупции больше и больше.
Выходит, нынешняя система борьбы с коррупцией неэффективна. Многие предлагают ввести смертную казнь, но думаю, эта мера не поможет.
В этом году в Конституцию приняли новую норму о лишении гражданства тех людей, кто совершил террористические преступления. Предлагаю также обсудить введение нормы о лишении гражданства и коррупционеров. Ведь они причиняют не меньший вред, чем террористы, потому что их преступления посягают на устои государства и интересы народа. Если вор крадет вещь у одного человека, то коррупционер ворует у всего народа, и не только деньги, но и веру в государство.
И еще, ну не может коррупционер считаться Гражданином Казахстана, потому что Гражданин это в первую очередь человек, который служит Родине.
Так что, надо коррупционеров лишать гражданства и публично размещать информацию о таких случаях. Пусть потом живут среди нас как лица без гражданства.
И конечно, лишение гражданства должно применяться вместе с существующими наказаниями – лишением свободы и штрафами.
Я понимаю, что это не остановит коррупцию, но для самих коррупционеров такое наказание будет очень сложно переносимым и пожизненным, в отличие от штрафа, который он сейчас платят.
Фото: Millioner.kz
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