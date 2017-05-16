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Казахстан прекратит обмен продукцией с Россией из-за вспышки чумы свиней

16 мая 2017, 13:47

Вчера, по сообщениям российских СМИ, был снят карантин в Самарской области, где в очаге заражения и на расстоянии 5 километров были изъяты и уничтожены все свиньи, а их тела - сожжены.

Вице-министр сельского хозяйства РК Толеутай Рахимбеков прокомментировал вспышку африканской чумы свиней в Российской Федерации, сообщает МИА "Казинформ".

По его словам, ранее это заболевание ни разу не встречалось на территории Казахстана. В случае подобных вспышек международные организации, в том числе международное эпизоотическое бюро, мгновенно информируют все сопредельные государства.

"Информация в Казахстан своевременно поступила, поэтому обмен животноводческой продукцией с теми регионами Российской Федерации мгновенно будет прекращён", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания Правительства РК.

Напомним, вчера, по сообщениям российских СМИ, был снят карантин в Самарской области, где в очаге заражения и на расстоянии 5 километров были изъяты и уничтожены все свиньи, а их тела - сожжены. В общей сложности, были убиты 530 животных.

Фото: соцсети

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