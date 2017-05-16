Казахстан прекратит обмен продукцией с Россией из-за вспышки чумы свиней

По его словам, ранее это заболевание ни разу не встречалось на территории Казахстана. В случае подобных вспышек международные организации, в том числе международное эпизоотическое бюро, мгновенно информируют все сопредельные государства.

"Информация в Казахстан своевременно поступила, поэтому обмен животноводческой продукцией с теми регионами Российской Федерации мгновенно будет прекращён", - сказал он в ходе пресс-конференции после заседания Правительства РК.



