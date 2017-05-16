В Минсельхозе ответили на вопрос об угрозе распространения птичьего гриппа
16 мая 2017, 13:56
В Казахстане проводятся своевременные профилактические мероприятия.
Вице-министр сельского хозяйства РК Толеутай Рахимбеков рассказал о мерах профилактики в борьбе против птичьего гриппа, сообщает МИА "Казинформ".
"У нас в Казахстане порядка 37 миллионов голов птицы, из них 4,5 миллиона содержатся в личных подворьях, скажем так - свободного выпаса. Все остальные находятся в закрытых птицефабриках, где контакт не то, что с другими птицами, с человеком - ограничен. Что касается домашней птицы, то ежегодно на все эти 4,5 миллиона поголовья птицы выделяются соответсвующие средства - это порядка 500 миллионов тенге, и ежегодно проводится вакцинация. То есть своевременные профилактические мероприятия проводятся", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, грозит ли Казахстану распространение заболевания.
Также вице-министр прокомментировал прошлогодние четыре очага вспышки нодулярного дерматита в Атырауской области, из-за которого пали 1150 голов скота. "Для этого в законодательство было внесено изменение, и в общей сложности владельцам скота было выплачено 185 млн тенге из республиканского бюджета. Ликвидационные работы завершены. Кроме того определена карантинная зона вокруг этих очагов", - добавил Т.Рахимбеков.
Фото: Grippozus.ru
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