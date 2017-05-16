Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Минсельхозе ответили на вопрос об угрозе распространения птичьего гриппа

16 мая 2017, 13:56

В Казахстане проводятся своевременные профилактические мероприятия.

Вице-министр сельского хозяйства РК Толеутай Рахимбеков рассказал о мерах профилактики в борьбе против птичьего гриппа, сообщает МИА "Казинформ".

"У нас в Казахстане порядка 37 миллионов голов птицы, из них 4,5 миллиона содержатся в личных подворьях, скажем так - свободного выпаса. Все остальные находятся в закрытых птицефабриках, где контакт не то, что с другими птицами, с человеком - ограничен. Что касается домашней птицы, то ежегодно на все эти 4,5 миллиона поголовья птицы выделяются соответсвующие средства - это порядка 500 миллионов тенге, и ежегодно проводится вакцинация. То есть своевременные профилактические мероприятия проводятся", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, грозит ли Казахстану распространение заболевания.

Также вице-министр прокомментировал прошлогодние четыре очага вспышки нодулярного дерматита в Атырауской области, из-за которого пали 1150 голов скота. "Для этого в законодательство было внесено изменение, и в общей сложности владельцам скота было выплачено 185 млн тенге из республиканского бюджета. Ликвидационные работы завершены. Кроме того определена карантинная зона вокруг этих очагов", - добавил Т.Рахимбеков.

Фото: Grippozus.ru

Загрузка...

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...