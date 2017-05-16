В Минсельхозе ответили на вопрос об угрозе распространения птичьего гриппа

"У нас в Казахстане порядка 37 миллионов голов птицы, из них 4,5 миллиона содержатся в личных подворьях, скажем так - свободного выпаса. Все остальные находятся в закрытых птицефабриках, где контакт не то, что с другими птицами, с человеком - ограничен. Что касается домашней птицы, то ежегодно на все эти 4,5 миллиона поголовья птицы выделяются соответсвующие средства - это порядка 500 миллионов тенге, и ежегодно проводится вакцинация. То есть своевременные профилактические мероприятия проводятся", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов, грозит ли Казахстану распространение заболевания.



