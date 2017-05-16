Разведенные граждане, скорее всего, не смогут претендовать на бесплатное жилье в Астане

Столичные власти принимают экстраординарные меры для снижения очередности на получение квартир из госфонда, передает Elorda.info.

В Астане еще более ужесточат условия получения бесплатного жилья.

В столице Казахстана предлагают с трех до пяти лет увеличить срок постоянного проживания для постановки на учет нуждающихся в жилье, а понятие «неполные семьи» отнести к только ко вдовам и вдовцам.

«Для введения дополнительных ограничительных мер по сдерживанию роста очередности управление предлагает внести поправки в жилищное законодательство. Суть предложений в том, чтобы увеличить срок постоянного проживания в столице с трех до пяти лет для постановки на учет нуждающихся, изменить требования по ограничению дохода, применяемого к социально уязвимым категориям, а в целях избежания фиктивных разводов для приобретения статуса, дающего право на постановку в очередь, уточнить понятие «неполные семьи». К данной категории относить только вдов и вдовцов», — сообщил руководитель городского управления жилья Руслан Ахметов, которого цитирует «Вечерняя Астана».

По словам Р.Ахметова, акиматом ведется инвентаризация списков граждан, состоящих в очереди на получение жилья. В 2016 году в столице очередникам были предоставлены 93 квартиры.

В апреле этого года на заседании жилищной комиссии было предоставлено 260 квартир, которые достались четырем ветеранам войны, 49 детям-сиротам, 137 семьям, относящимся к социально уязвимым категориям.

Помимо этого, в I квартале завершилась реализация жилья, построенного в рамках программы жилищного строительства на 2008-2010 годы. Жильем были обеспечены еще 65 человек.

Как сообщалось, на днях столичные власти предложили исключить из списка очередников на жилье из государственного фонда репатриантов, которые при въезде в Казахстан уже получили денежные компенсации на приобретение жилья.

Также стоит вопрос исключения из списка на жилье военнослужащих, которые будут поставлены в отдельную очередь, и для них будут продуманы льготные условия кредитования.

Таким образом, количество очередников специалисты управления намерены сократить вдвое.

На сегодняшний день число нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда составляет 45 516 человек.

Напомним, 21 апреля на совещании, посвященном развитию столицы и подготовке города к ЭКСПО, Нурсултан Назарбаев заявил, что жилье из госфонда должны получать в первую очередь жители Астаны.

«Очереди на получение квартир, прежде всего, связаны с вопросами регистрации. В отдельных помещениях прописываются десятки и даже сотни граждан. Естественно, эти люди там не живут. Но получили регистрацию и основания претендовать на государственное жилье», — сказал Н.Назарбаев.

Президент подчеркнул, что только социально незащищенные граждане должны получать арендное жилье. Другие категории граждан должны участвовать в различных жилищных программах - жилстройсбережения, кредиты, ипотека.