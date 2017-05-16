Сыну бывшего президента Кыргызстана дали третий пожизненный срок
16 мая 2017, 14:00
В октябре 2014 года тот же суд приговорил Бакиева к пожизненному заключению по делу о выводе 50 миллионов долларов из «Азияуниверсалбанка».
Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил сына бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева Максима к третьему пожизненному заключению по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает портал Tazabek.
По информации издания, в октябре 2014 года тот же суд приговорил Бакиева к пожизненному заключению по делу о выводе 50 миллионов долларов из «Азияуниверсалбанка». В апреле того же года судья Первомайского районного суда вынес пожизненный приговор сыну бывшего президента Кыргызстана по делу о покушении на бизнесмена Шона Дейли, передает Lenta.ru.
В сентябре 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев поручил Генеральной прокуратуре республики проверить информацию о том, что он якобы незаконно присвоил себе земельный участок в пригороде Бишкека. Ранее депутат парламента республики Омурбек Текебаев заявил, что глава государства получил в собственность участок, принадлежавший сыну предыдущего президента страны Бакиева — Максиму.
Атамбаев занимает пост президента Киргизии с декабря 2011 года. Предыдущий глава государства — Бакиев — был свергнут в апреле 2010-го и бежал из республики в Белоруссию. Его сын Максим в настоящее время проживает в Лондоне, где получил статус беженца.
Фото: Центральное агентство Кыргызской Республики по развитию, инвестициям и инновациям / РИА Новости
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