Украина расширила санкции против России

Порошенко также ввел санкции сроком на три года в отношении компании "Яндекс". Под ограничения на такой же срок попали "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение и компания "Доктор Веб".

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о расширенном списке российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции, этим решением также продлены сроки действия санкций, говорится в указе главы государства, опубликованном на его сайте, передает передает РИА Новости





В список попали некоторые депутаты российской Госдумы, в частности Алексей Журавлев ("Единая Россия"), Владимир Родин, Владимир Бессонов, Александр Куликов (КПРФ), Алексей Диденко (ЛДПР), Михаил Брячак и Олег Пахалков ("Справедливая Россия"). Им запретили въезд на Украину сроком на год.





Порошенко также ввел санкции сроком на три года в отношении компании "Яндекс". Под ограничения на такой же срок попали "Лаборатория Касперского" и ее киевское отделение и компания "Доктор Веб".





"Согласно статье 5 закона Украины "О санкциях", Совет национальной безопасности и обороны Украины решил поддержать предложения о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные кабинетом министров Украины, Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины", — говорится в указе президента.





Ранее украинские СМИ писали, что правительство в апреле предложило СНБО Украины продлить санкции против России.





В приложениях к решению СНБО указано, что в расширенный санкционный список вошли 1228 физлиц и 468 юрлиц. Против юрлиц срок действия санкций продлен от года до трех лет, для физических лиц — на сроки один год, три года, пять лет и бессрочно.





Украина ввела ограничения против российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года. Под разные виды санкций (от запрета на въезд в страну до ареста имущества) попали 388 человек и 105 компаний. В конце августа 2016 года действие санкций продлили, дополнив список еще 250 физическими и 46 юридическими лицами. Осенью 2016-го Киев вновь расширил список, а также ввел санкции против российских платежных систем. В марте этого года Украина ввела санкции на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.



