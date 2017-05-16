В Усть-Каменогорске нашлась пропавшая без вести жительница Зыряновска
16 мая 2017, 14:04
По одной из версий, ее обнаружили в районе железнодорожных путей.
Зыряновск всколыхнули случаи пропажи двух женщин с разницей в один день. Одну из них, 44-летнюю Елену Рубец, обнаружили в областном центре, передает YK-news.kz.
Напомним, 12 мая в семь часов утра Елена Рубец отправилась из дома на работу, но до кафе, в котором трудилась, так и не добралась. Сегодня стало известно, что женщину нашли в Усть-Каменогорске.
По одной из версий, ее обнаружили в районе железнодорожных путей. По информации анонимного источника, сама Елена мало что помнит о случившемся. Якобы после того, как она села в такси, ее укололи шприцем с неизвестным препаратом.
Близкие Елены Рубец подтвердили, что женщина нашлась, но отказались комментировать другие обстоятельства, ссылаясь на тайну следствия.
11 мая в Зыряновске пропала еще одна женщина. 32-летняя Елизавета Копысова.
— Около девяти часов вечера Елизавета, поругавшись с мужем, ушла из дома и не вернулась. Телефон с собой не взяла, на работу с тех пор не выходила. Мы даже представить не можем, где она находится, — рассказывает сестра пропавшей Зинаида Суханова.
В день исчезновения Елизавета была в черных брюках и белой кофте с черными полосками. Если кто-то располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины, родственники просят сообщить по телефону 8 705 529 63 70.
Жители Зыряновска опасаются, что случаи исчезновения женщин могут быть связаны между собой. Никаких официальных подтверждений этому факту пока нет.
Фото: yk-news.kz
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