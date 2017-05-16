Янукович хочет допросить Порошенко, Турчинова и Яценюка

"Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года… Сейчас я снова жду этого момента. Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы", — говорится в документе.





Янукович подчеркнул, что всегда настаивал на "открытом расследовании государственного переворота 2014 года и последующих трагических событий в Украине с привлечением авторитетных международных организаций".





"Без международного контроля так называемая "киевская власть" чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события, приведшие к гибели десятков тысяч наших сограждан, к потере территориальной целостности Украины", — считает экс-президент.