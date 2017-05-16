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Новолуние-суперлуние увидят земляне 25 мая

16 мая 2017, 14:07

Новолуние 25 мая будет ближайшим приближением луны к Земле за весь год.

В 2017 году ожидается четыре явлений суперлуния, одно уже прошло в апреле, еще три пройдет до конца года. Ближайшее прогнозируется на 25 мая.

Новолуние 25 мая будет ближайшим приближением луны к Земле за весь год. Это расположение называется перигеем, и спутник будет находиться всего в 360 тыс. км от нашей планеты. Впервые с 2009 года новая луна, а не полная, совпадает с ближайшим к Земле перигеем в году.

Некоторые специалисты утверждают, что «суперлуна» представляет собой довольно любопытное зрелище, и обладатели биноклей или любительских телескопов могут воспользоваться моментом для того, чтобы увидеть крупные кратеры на поверхности спутника, называемые «лунными морями». В то же время, многие астрофизики призывают не переоценивать значимость суперлуния как явления: по их словам, человек, заранее не предупреждённый, даже не заметит, что спутник Земли в ночь суперлуния будет крупнее, чем в «обычное» полнолуние.

Фото: ok.ru

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