Вспышки сибирской язвы в Казахстане произошли из-за некачественных вакцин

Вспышки сибирской язвы в Казахстане в прошлом году произошли из-за некачественных вакцин, сообщает МИА «Казинформ».

«В 2016 году зарегистрировано пять очагов вспышек сибирской язвы в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. Образцы вакцин, применявшихся против сибирской язвы, были направлены на экспертизу в международные референтные лаборатории Украины и Эфиопии. Результаты исследования подтвердили несоответствие вакцин заявленным параметрам. Материалы переданы правоохранительным органам, и поставщик признан недобросовестным - ТОО «Антиген», - рассказал первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, выступая сегодня на заседании Правительства.

По его словам, поставщик после заменил все 13 млн. доз вакцин на сумму 71 млн. тенге за свой счет.

«Для исключения подобных случаев в договорах о госзакупках включена норма обязательной проверки качества вакцин за счет поставщика в лабораториях, определяемых заказчиком. Для обеспечения качества применяемых вакцин ветеринарные станции и пункты были оснащены дополнительно 1164 холодильными установками. В прошлом году только 473 ветеринарных пункта размещались в собственных помещениях, в текущем году их количество достигло 1341», - рассказал Кайрат Айтуганов.

В пресс-службе Минсельхоза рассказали, что на сегодня в Казахстане установлены 2261 захоронение, из которого 50 являются эпидемическими очагами (заболевание людей) и 20 мест захоронений находятся на территории сопредельных государств после демаркации границ. Из 2191 подлежащих ограждению и установлению опознавательных знаков ограждены 2105 (96%), имеют опознавательные знаки - 2183 (99,6%). В автоматизированную информационную систему государственного земельного кадастра внесены 2104 захоронения.

По данным Минсельхоза, в текущем году зарегистрировано 23 очага болезней животных. В 2017 году планируется проведение 150 млн. манипуляций по вакцинации животных против 17 особо опасных болезней. Кроме того, запланировано порядка 70 млн. диагностических исследований особо опасных болезней. В Казахстане поголовье животных составляет 27 млн. голов, в том числе 6,5 млн. голов крупнорогатого скота.