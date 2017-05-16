Суд Малайзии приговорил местного жителя к 14 годам тюрьмы за поддержку ИГ

Отмечается, что 35-летний рабочий Бухори Че был признан виновным в предоставлении собственного банковского счета для хранения и переводов денежных средств, предназначенных для нужд террористов.

Верховный суд Малайзии приговорил во вторник местного жителя к 14 годам лишения свободы за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане), сообщает сообщает ТАСС





Об этом говорится в распространенном заявлении председателя суда Азмана Абдулаха.





"35-летний рабочий Бухори Че был признан виновным в предоставлении собственного банковского счета для хранения и переводов денежных средств, предназначенных для нужд террористов", - отмечается в сообщении. Кроме того, государственные обвинители сумели доказать его причастность к изготовлению взрывчатки, которую должны были использовать для совершения терактов.





Как указывается в заявлении, осужденный "поддерживал связь с боевиками ИГ посредством социальных сетей".



