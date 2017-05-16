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Суд Малайзии приговорил местного жителя к 14 годам тюрьмы за поддержку ИГ

16 мая 2017, 14:13

Отмечается, что 35-летний рабочий Бухори Че был признан виновным в предоставлении собственного банковского счета для хранения и переводов денежных средств, предназначенных для нужд террористов.

Верховный суд Малайзии приговорил во вторник местного жителя к 14 годам лишения свободы за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане), сообщает ТАСС.

Об этом говорится в распространенном заявлении председателя суда Азмана Абдулаха.

"35-летний рабочий Бухори Че был признан виновным в предоставлении собственного банковского счета для хранения и переводов денежных средств, предназначенных для нужд террористов", - отмечается в сообщении. Кроме того, государственные обвинители сумели доказать его причастность к изготовлению взрывчатки, которую должны были использовать для совершения терактов.

Как указывается в заявлении, осужденный "поддерживал связь с боевиками ИГ посредством социальных сетей".

Фото с сайта atr.sud.kz

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