Суд Малайзии приговорил местного жителя к 14 годам тюрьмы за поддержку ИГ
16 мая 2017, 14:13
Отмечается, что 35-летний рабочий Бухори Че был признан виновным в предоставлении собственного банковского счета для хранения и переводов денежных средств, предназначенных для нужд террористов.
Верховный суд Малайзии приговорил во вторник местного жителя к 14 годам лишения свободы за поддержку террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане), сообщает ТАСС.
Об этом говорится в распространенном заявлении председателя суда Азмана Абдулаха.
"35-летний рабочий Бухори Че был признан виновным в предоставлении собственного банковского счета для хранения и переводов денежных средств, предназначенных для нужд террористов", - отмечается в сообщении. Кроме того, государственные обвинители сумели доказать его причастность к изготовлению взрывчатки, которую должны были использовать для совершения терактов.
Как указывается в заявлении, осужденный "поддерживал связь с боевиками ИГ посредством социальных сетей".
Фото с сайта atr.sud.kz
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