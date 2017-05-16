В Казахстане появился свой Моцарт

Впервые в истории Казахстана магистерскую диссертацию защитил 18-летний юноша. Студент Казахского национального университета искусств самостоятельно готовил свою работу в течение года , передает , передает телеканал "Хабар 24"





Молодой пианист тщательно изучал и анализировал произведения современных композиторов. Работу оценивали профессора университета, среди них известные народные артисты Казахстана. В 12 лет написать первую композицию, в 13 стать студентом музыкальной консерватории, а в свои 18 успешно защитить магистерскую работу. Все это по плечу молодому и талантливому композитору Рахат-Би Абдысагину.





Студенту Казахского национального университета искусств всего за год удалось экстерном окончить магистратуру. Такой уникальной случай в истории Казахстана впервые, уверяют профессоры учебного заведения.





Кенес Дуйсекеев, заслуженный деятель искусств Казахстана, профессор КазНУИ:

- В 18 лет, чтобы закончить магистратуру, этого у нас никогда не было, это подчеркивает, что он особо талантливый молодой человек. На удивление мышление его очень глубокое по сравнению с его возрастом. Очень высокообразованный молодой человек.





Сегодня на счету молодого композитора более ста собственных музыкальных произведений. Юный талант не раз представлял нашу страну на лучших мировых сценах. Его премьеры проходили в Праге, Лондоне, Вене, Париже и других столицах Европы. Несмотря на то, что отец видел в нем будущего математика, он выбрал музыку. И планирует приложить все свои усилия для того, чтобы искусство Казахстана стало образцовым во всем мире.





Рахат-Би Абдысагин, композитор, магистр КазНУИ:

- Сейчас в наше время в нашей стране создаются все условия для развития молодежи. И мы - молодежь новой формации - должны эффективно реализовать свой потенциал, тем более что мы живем в лучшее время. Вывести новую композиторскую школу Казахстана на мировую арену и помочь ей там занять одно из самых достойных мест. Наше новое мышление этого достойно.





Айман Мусахаджаева, ректор КазНУИ, народная артистка Казахстана:

- В свете нашего программного документа Президента нашей страны Нурсултана Назарбаева, что надо производить модернизацию сознания молодежи, потому что им дальше творить, им дальше жить. Сегодня Рахат-Би Абдысагин - один из примеров такого новейшего сознания, нашей новейшей истории.





Неоднократный участник и победитель международных конкурсов и фестивалей Рахат-Би Абдысагин выступал на одной сцене с народными артистами Казахстана и именитыми музыкантами мира. Кроме фортепиано, большая любовь у него к науке. Юный магистр ставит себе высокие цели: остаться на страницах истории новой эпохи.







