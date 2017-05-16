Министр труда и соцзащиты провела совещание по вопросам трудовых перспектив населения Костанайской области

Сегодня в ходе рабочей поездки Премьер-Министра РК в Костанайскую область, министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела семинар-совещание по вопросам реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. В мероприятии приняли участие аким области, акимы городов, районов, сельских округов, руководители центров занятости и обслуживания населения, а также другие заинтересованные ведомства.

Министр проинформировала о ходе реализации Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства в целом по стране.

В Костанайской области в рамках первого направления программы (Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением) в текущем году планируется обучить свыше 1 000 человек, для чего предусмотрено 200,9 млн. тенге. С апреля текущего года начата реализация краткосрочных курсов обучения на базе колледжей и учебных центров работодателей с вовлечением тренеров-практиков с производства.

«С учетом предложений регионов, мы совместно с МОН РК разработали 8 специальных проектов по подготовке кадров по наиболее востребованным на рынке труда профессиям и типовые учебные планы к ним. В рамках проекта планируется охватить более 16 тыс. человек. Из них начали обучение 9,5 тыс. человек. По Костанайской области приступили к обучению 1,8 тыс. человек» - отметила министр.

Кроме того, в пяти областях (Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангыстауской и Костанайской обл.) будет апробировано использование мобильных учебных центров для организации обучения лиц, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах.

Совместно с акимами областей определены 127 тыс. новых рабочих мест, создаваемых в рамках государственных проектов, отраслевых программ и программ развития регионов (по Костанайской области - 5,5 тыс. рабочих мест), 219 тыс. рабочих мест новыми создаваемыми юридическими лицами (по Костанайской области - 7,7 тыс. рабочих мест) и дополнительно порядка 288 тыс. высвобождаемых рабочих мест (по Костанайской области - 10,9 тыс. высвобождаемых), в связи с достижением граждан пенсионного возраста и выходом в отпуска по уходу за ребенком. До конца текущего года будет свыше 635 тыс. трудоустраиваемых рабочих мест (по Костанайской области - 24 тыс. рабочих мест), которые являются резервом для безработного и самозанятого населения. По результатам данной работы между министерством и Акимами подписаны Меморандумы по достижению этих показателей.

В рамках второго направления (Развитие массового предпринимательства) в Костанайской области планируется выдача 440 микрокредитов, в том числе в городах 186 микрокредитов, на селе 254 микрокредитов (на микрокредитование предусмотрено 2 771,8 млн. тенге). Запланировано обучить основам предпринимательства 1 125 человек (предусмотрено 80,2 млн. тенге).

Кроме того, для лиц, впервые начинающих, в рамках Программы реализуется проект «Бастау-Бизнес» (НПП «Атамекен») по обучению основам предпринимательства. Он уже стартовал в 9 регионах, и на сегодня проектом охвачено более 2 тыс. человек (в Костанайской области 361 человек).

С мая текущего года начинается микрокредитование министерствами сельского хозяйства и национальной экономики из средств новой программы. Однако, не дожидаясь этого, Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства выдано 704 микрокредитов из средств, возвращенных по программе «Дорожная карта занятости 2020», из них в Костанайской области выдано 8 микрокредитов.

Третье направление программы (Развитие рынка труда через содействие занятости населения и мобильность трудовых ресурсов) предполагает охват мерами поддержки в Костанайской области 2,5 тыс. человек. В их числе - 621 человек, которым представлены субсидируемые социальные рабочие места, 157 молодых специалистов пошли на «молодежную практику» и более 1,7 тыс. направлены на общественные работы.

Напомним, что в целях повышения трудовой мобильности граждан Программой в качестве мер государственной поддержки при добровольном переселении, предусмотрены субсидии на переезд - единовременно каждому члену семьи по 35 МРП (по 79 415 тенге) и для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 34 до 68,1 тыс. тенге) на семью. Постановлениями Правительства определены 4 региона выбытия и 7 регионов прибытия граждан и на 2017 год установлена квота в количестве 2,7 тыс. человек.

Как уже сообщалось, с 3 по 5 апреля т.г. в Южно-Казахстанской области проведены межрегиональные ярмарки вакансий с участием работодателей регионов прибытия. По итогам подписаны меморандумы о межрегиональном сотрудничестве (СКО, ВКО, Костанайской, Павлодарской областями). Предварительно, 672 семей (2 019 человек) изъявили желание на добровольное переселение в северные и центральные регионы с трудоустройством на предложенные в ходе ярмарок вакансий рабочие места. Проведение таких же мероприятий планируется в Жамбылской и Алматинской областях.

В целом, с начала реализации Программы (с 1 января 2017 года) поддержку государства получили более 114,3 тыс. казахстанцев.