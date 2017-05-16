В Костанае совершено дерзкое разбойное нападение на АЗС
16 мая 2017, 14:26
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
В Костанае совершено дерзкое разбойное нападение на АЗС. Информацию о происшествии порталу Alau.kz подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
В социальных сетях «гуляет» видео разбойного нападения. Неизвестный проник через окно в помещение одной из автозаправочных станций по улице Леонида Беды. Происшествие случилось 12 мая в 2.25.
«Угрожая предметом, похожим на пистолет оператору АЗС, неизвестный похитил денежные средства в размере 50 000 тенге. В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье 192 части 1 УК РК «Разбой»», — сообщили в ДВД.
Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления. Назначены судебные экспертизы.
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