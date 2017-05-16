Японец побил мировой рекорд по прыжкам через огромную скакалку

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Житель Сайтамы (префектура Японии) побил мировой рекорд после того, как за 30 секунд совершил 20 прыжков через 10-метровую скакалку, передает передает Lenta.ru





Видеозапись достижения опубликовали на YouTube-канале Guinness World Records 11 мая. За пять дней ролик просмотрели более 750 тысяч раз.





Как отмечается в ролике, рекордсмен Сада увлекся прыжками через скакалку еще в школе. Во время обучения в университете, мужчина начал регулярно тренироваться.



