Предположительно нетрезвый водитель угодил в серьезное ДТП в Алматы

В Алматы рано утром на пересечении улиц Калдаякова и Толе би столкнулись автомобили Chevrolet и Toyota, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По предварительной информации, Chevrolet двигался вверх по ул.Калдаякова и начал проезжать перекресток на разрешающий сигнал светофора. Водитель Toyota, по словам очевидцев, двигался по ул.Толе би и выехал на перекресток на красный. Произошло столкновение, после которого машины отбросило на обочину.





По словам очевидцев, от водителя Toyota исходил запах алкоголя.





В результате аварии пострадали водители обоих авто, их госпитализировали.











