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Предположительно нетрезвый водитель угодил в серьезное ДТП в Алматы

16 мая 2017, 14:38

По словам очевидцев, от водителя Toyota исходил запах алкоголя.

В Алматы рано утром на пересечении улиц Калдаякова и Толе би столкнулись автомобили Chevrolet и Toyota, передает корреспондент Zakon.kz.

По предварительной информации, Chevrolet двигался вверх по ул.Калдаякова и начал проезжать перекресток на разрешающий сигнал светофора. Водитель Toyota, по словам очевидцев, двигался по ул.Толе би и выехал на перекресток на красный. Произошло столкновение, после которого машины отбросило на обочину.

По словам очевидцев, от водителя Toyota исходил запах алкоголя.

В результате аварии пострадали водители обоих авто, их госпитализировали.





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