Предположительно нетрезвый водитель угодил в серьезное ДТП в Алматы
16 мая 2017, 14:38
По словам очевидцев, от водителя Toyota исходил запах алкоголя.
В Алматы рано утром на пересечении улиц Калдаякова и Толе би столкнулись автомобили Chevrolet и Toyota, передает корреспондент Zakon.kz.
По предварительной информации, Chevrolet двигался вверх по ул.Калдаякова и начал проезжать перекресток на разрешающий сигнал светофора. Водитель Toyota, по словам очевидцев, двигался по ул.Толе би и выехал на перекресток на красный. Произошло столкновение, после которого машины отбросило на обочину.
По словам очевидцев, от водителя Toyota исходил запах алкоголя.
В результате аварии пострадали водители обоих авто, их госпитализировали.
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