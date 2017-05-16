Назначение в департаменте ЧС Атырауской области

Вчера начальник департамента Сагинбек Умирзахов представил личному составу своего нового заместителя. Об этом редакции ATPress.kz сообщили в пресс-службе ДЧС.

Приказом министра внутренних дел РК на должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области назначен подполковник гражданской защиты Блялов Рашид Бекетович.

В сообщении отмечается, что ранее Рашид Блялов занимал должность начальника государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Западно-Казахстанской области. В распространенном сообщении говорится, что подполковник Блялов служит в органах гражданской защиты с 1993 года, и после окончания Алматинского высшего технического училища, занимал различные должности младшего и старшего начальствующего состава.

Еламан Жусанов