Пропавший в Астане мужчина был начальником фирмы, занимавшейся охраной объектов ЭКСПО

Мужчина уехал на рыбалку 22 апреля в поселок Сабынды Кургальджинского района с коллегами-друзьями.





«Коллеги утверждают, что Берик в состоянии алкогольного опьянения сел в собственный автомобиль Toyota 4Runner вишневого цвета и уехал. Хочу пояснить, что Берик не злоупотребляет алкоголем, и рассказы этих коллег вызывают подозрения, и каждый раз они говорят по-разному. Прошу помощи в поисках моего мужа. Дома его ждет маленькая дочка, родители, друзья. Все переживаем, все молимся, чтобы найти его здоровым и невредимым. Может быть, кто-то был в тот же день, в тот же час, на том же месте. Там всегда очень много рыбаков. Прошу вас, откликнитесь, помогите нам найти нашего Берика", - попросила женщина.