Пропавший в Астане мужчина был начальником фирмы, занимавшейся охраной объектов ЭКСПО
16 мая 2017, 14:45
Мужчина уехал на рыбалку еще 22 апреля и таки не вернулся.
Астанчанка Дана Кабдыкешева обратилась ко всем неравнодушным с просьбой помочь ей в поисках пропавшего мужа - 33-летнего Кусаинова Берика. Мужчина, как отмечают его родственники, работал в охранной фирме ТОО "SSS Group". Её услугами пользуется Sembol – подрядная организация, которая строит ряд объектов выставки ЭКСПО-2017. Видео отчаявшаяся женщина разместила на Youtube, передает Zakon.kz.
Мужчина уехал на рыбалку 22 апреля в поселок Сабынды Кургальджинского района с коллегами-друзьями.
«Коллеги утверждают, что Берик в состоянии алкогольного опьянения сел в собственный автомобиль Toyota 4Runner вишневого цвета и уехал. Хочу пояснить, что Берик не злоупотребляет алкоголем, и рассказы этих коллег вызывают подозрения, и каждый раз они говорят по-разному. Прошу помощи в поисках моего мужа. Дома его ждет маленькая дочка, родители, друзья. Все переживаем, все молимся, чтобы найти его здоровым и невредимым. Может быть, кто-то был в тот же день, в тот же час, на том же месте. Там всегда очень много рыбаков. Прошу вас, откликнитесь, помогите нам найти нашего Берика", - попросила женщина.
Как отметили в Департаменте по связям с общественностью АО "НК "Астана-ЭКСПО 2017", к ЭКСПО Б.Кусаинов никакого отношения не имел. Как уже сообщали выше, он работал в ТОО "SSS Group".
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