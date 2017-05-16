На Украине заблокировали доступ к «Яндексу» и «ВКонтакте»

Такая мера предусмотрена указом о новых санкциях в отношении России, которые подписал во вторник, 16 мая, украинский лидер Петр Порошенко.

На Украине закрыли доступ к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс», передает передает Lenta.ru





Текст документа опубликован на официальном сайте президента Украины.





Отмечается, что заблокированы все сервисы «Яндекса».





Доступ к соцсетям закрыт в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Mail.ru жители Украины тоже не смогут воспользоваться.





Также под санкции попали сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.





Кроме того, в документе говорится об ограничениях на вещание, а также о блокировании активов российских телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.





Санкции введены в действие сроком на три года.





Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».



