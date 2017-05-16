Актауские нанотехнологии: Коммунальщики убирают воду с улиц лопатами

Видеоролик под названием "Актауские нанотехнологии" в рубрику народные новости прислал читатель местной газеты "Лада"



На видео двое коммунальщиков вычерпывают лужу вдоль дороги лопатами в ведро и мусорный контейнер. Авторов ролика насмешила такая технология уборки улиц.

- Говорят, что в армии абсурд, да? Новые нанотехнологии! - Нет. Это цыганские технологии - "Ай-нанэ-нанэ технолоджис".





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В свою очередь, в департаменте по ЧС Мангистау заявили, что для откачки дождевой воды на улицах Актау задействовано 12 единиц специальной техники. Работы проводит ТОО «Кала жолдары».





В результате дождя 21 марта в Актау оказались подтоплены участки у кафе «Магаш» в 3«Б» микрорайоне; у гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4 микрорайоне; у ТРК «Актау» в 12 микрорайоне; на набережной 14 микрорайона; у областного акимата в 14 микрорайоне; у университета имени Ш.Есенова; на перекрёстке между 31«А», 31«Б» и 32 микрорайонами.





- В первоочередном порядке работаем на проблемных участках автомобильных дорог. Мы делаем все возможное, чтобы поскорее устранить последствия дождя. Работает 12 единиц спецтехники - мотопомпы и автомашины-бойлеры, - отметили в ТОО «Кала жолдары».





Затоплены не только улицы Актау, но и в Мангистауском, Мунайлинском, Каракиянском районах и в Жанаозене.





- Сегодня, примерно с 07:40, дождь усилился, в результате чего произошло скопление дождевых вод в Актау, Жанаозене и Мунайлинском районе. Местные исполнительные органы организовали работы по откачке воды. Объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме. Вчера департаментом по чрезвычайным ситуациям своевременно направлено штормовое предупреждение в местные исполнительные и государственные органы, организации и предприятия. Население оповещено посредством СМС-сообщений, - сказала Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь ДЧС Мангистауской области.



