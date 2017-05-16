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В яркие цвета перекрашивают дома в Астане после идеи Назарбаева

16 мая 2017, 14:54

По мнению главы государства, синий, желтый и белый – самые подходящие.

В яркие цвета после предложения Президента РК начали перекрашивать дома в Астане. В фасаде жилых зданий будут преобладать синий, желтый и белый цвета, сообщает Today.kz.

"Решение о покраске домов было принято после поручения главы государства. Мы использовали те цветовые гаммы, о которых он говорил, то есть синий, желтый и белый. Это делается для того, чтобы столица выглядела немного веселее. Мы сейчас прорабатываем вместо с Управлением архитектуры и градостроительства колористику наших домов. Сейчас мы приступаем к ремонту фасадов домов микрорайона "Самал", - рассказал аким района Сарыарка Астаны Арман Турлыбек.

Всего в районе Сарыарка планируется покрасить более 30 домов.

"Мы проводим опрос жителей, чтобы они могли сориентировать и сказать - какие цвета им нравятся или же наоборот, вдруг они попросят оставить в той же колористике, в какой и были. Сейчас программа нашей района заключается в покраске порядка 32 фасадов домов. Они будут обновлены и покрашены. Например, по трем девятиэтажным домам микрорайона "Самал" жители изъявили желание оставить свою колористику, но они как раз сочетаются с нужными цветами. Работы выполняются за счет бюджета района. Программа рассчитана на 127 миллионов тенге", - отметил Турлыбек.

Покраску домов планируется завершить до начала международной специализированной выставки EXPO.

Фото: instagram/@saksutis

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