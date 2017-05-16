Юный мопедист нарушил правила и совершил ДТП в Алматы

Пострадал один человек.

В Алматы на ул.Байтурсынова произошло ДТП с участием мопеда, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Автомобиль Pontiac двигался вверх по ул.Байтрусынова. Между улицами Гоголя и Казыбек би с въезда на АЗС выехал мопед и врезался в Pontiac.





16-летний водитель двухколесного транспорта не пострадал. Но травмы получил его пассажир, его госпитализировали.







