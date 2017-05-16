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Юный мопедист нарушил правила и совершил ДТП в Алматы

16 мая 2017, 14:55

Пострадал один человек.

В Алматы на ул.Байтурсынова произошло ДТП с участием мопеда, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Pontiac двигался вверх по ул.Байтрусынова. Между улицами Гоголя и Казыбек би с въезда на АЗС выехал мопед и врезался в Pontiac.

16-летний водитель двухколесного транспорта не пострадал. Но травмы получил его пассажир, его госпитализировали.




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