Похитившему профсоюзные средства Амину Елеусинову вынесли приговор

Алматинский районный суд №2 Астаны вынес приговор обвиняемому в хищении средств лидеру профсоюза работников нефтесервисной компании Oil Construction company Амину Елеусинову, передает корреспондент МИА « передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Согласно вердикту суда, согласившемуся с процессуальным соглашением, инициированным ранее городской прокуратурой, А.Елеусинов осужден на 2 года лишения свободы. Кроме того, суд обязал подсудимого выплатить 8 212 606 тенге и лишил его права на 5 лет заниматься общественной и профсоюзной деятельностью.





«Рассматривая уголовное дело, суд согласен с видом и сроком наказания в отношении подсудимого, которые указаны в процессуальном соглашении. На основании ст.58 ч.3 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с лишением права заниматься общественной и профсоюзной деятельностью сроком 5 лет», - озвучила приговор судья Гульжахан Убашева.





По словам адвоката подсудимого Толегена Шаикова, со стороны защиты приговор обжалован не будет.





«Обжаловать приговор мы, наверное, не будем. Поскольку наши условия соглашения удовлетворили. Во всяком случае, я не вижу оснований для этого», - сказал он. Напомним, лидер профсоюза работников нефтесервисной компании Oil Construcion company А.Елеусинов обвиняется в хищении средств на общую сумму 14,6 млн тенге. Кроме того, его обвиняют в сопротивлении представителям власти, оскорблении и нанесении легких телесных повреждений полицейскому. Судебное разбирательство над ним началось 26 апреля 2017 года.



