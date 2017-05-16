Сумму государственного долга Казахстана сообщил глава Минэкономики

Как отметил на заседании правительства РК Тимур Сулейменов, в целом, по итогам четырех месяцев наблюдается ускорение роста по большинству отраслей экономики вкупе со снижающейся инфляцией, возросшей инвестиционной активностью и выросшими международными резервами, передает корреспондент Zakon.kz.

«В частности, они выросли на 2,2% с начала года и сейчас составляют 92,7 миллиарда тенге. Кроме того, по состоянию на 1 мая зафиксирован планируемый уровень госдолга, он находится в управляемых величинах, на безопасных величинах, составляет 12,3 триллиона тенге или 24,6% от ВВП», - сказал он.

Таким образом, по его словам, можно констатировать, что одна из главных задач, поставленная главой государства по обеспечению макроэкономической стабильности в рамках Послания на данный момент выполняется.

«Вместе с тем сохраняющаяся неопределенность на мировых товарных и финансовых рынках является доминирующим фактором, который заставляет усмирять наши ожидания на оставшийся период. Позитивная динамика за первые четыре месяца не должна вызывать иллюзий или предпосылок к тому, что такая же динамика может быть сохранена без активизации работы госаппарата», - пояснил глава ведомства.

«Мы, в частности, наблюдали в течение первых 5 месяцев 2016 года падение ВВП на 0,2%, соответственно, у нас до сих пор сохраняется эффект низкой базы. То есть, к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан и, соответственно, новые источники роста нам необходимо будет изыскивать с тем, чтобы рост планируемый минимум в 2,5% по итогам года, был достигнут», - заключил Т. Сулейменов.

Ксения Давыдова