Турция заявила об угрозе терактов против кораблей ВМФ России в Босфоре
16 мая 2017, 15:02
По данным издания, боевики могут обстрелять суда ракетами.
Турецкая разведка утверждает, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* якобы готовят атаки на корабли ВМФ России, проходящие через пролив Босфор, сообщает газета Haberturk, передает РИА Новости.
По данным издания, боевики могут обстрелять суда ракетами.
Силы безопасности Стамбула взяли под наблюдение 146 точек в районе Босфора, откуда может быть осуществлено нападение.
Кроме того, турецкие силовики планируют использовать вертолеты и дополнительные катера береговой охраны для сопровождения российских кораблей при переходе через пролив.
Босфор соединяет Черное море с Мраморным, длина пролива составляет 30 километров. Согласно Конвенции Монтре, в мирное время черноморские державы могут проводить через Босфор любые военные корабли.
*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане
Фото © AP Photo
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