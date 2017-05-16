Премьер-министр напомнил акиму Астаны о замечаниях президента

На заседании правительства премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев вновь поднял вопрос пандусов, передает ИА «NewTimes.kz».

Премьер напомнил акиму столицы о критике главы государства. В частности, на совещании по подготовке к «ЭКСПО» Нурсултан Назарбаев отметил недоступность объектов соцсферы для инвалидов. И даже продемонстрировал фото пандусов, на которые и «спортсмену не залезть».

«Можно узнать, что изменилось?» — спросил Сагинтаев у столичного градоначальника.

Исекешев сообщил, что создан специальный штаб, в который вошли людей с ограниченными возможностями, началась работа по корректировке плана действий.

По информации акима, за 4 года для инвалидов адаптировано 56% столичных объектов. Вместе с тем, по его словам, «конечно, очень много вопросов» еще осталось.

«Наш план включает все городские объекты. В первую очередь больницы, спортивные и культурные объекты, пешеходные переходы. Кроме того, мы начали создание доступной безбарьерной среды. Эта работа ведется с департаментом министерства труда и соцзащиты. Конечно, невозможно решить вопрос полностью, за короткое время, но мы поставили задачу обеспечить необходимой инфраструктурой большую часть объектов столицы», — заверил Исекешев, отметив, что это должно случиться в течение года.