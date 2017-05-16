Учёные заставили клетки мозга расти в нужном направлении
16 мая 2017, 15:06
Метод, разработанный учёными, позволит совершить качественный скачок в нейропротезировании.
Группа учёных из Австралийского национального университета (ANU) разработала материал, позволяющий клеткам мозга расти и формировать предсказуемые схемы, пишет Life.ru.
Полупроводниковая пластина с нанопроводами служит своеобразной "опалубкой", которая направляет клетки мозга во время их роста. Ведущий научный сотрудник университета Вини Гаутам полагает, что такой подход может быть использован при нейропротезировании, а также поможет восстановиться пациентам после инсульта или последствий дегенеративных неврологических заболеваний.
Принципиальная разница между искусственными конечностями и биопротезами заключается в том, что нейроны в случае использования полупроводников подключаются синаптически, что в свою очередь формирует основу для обработки информации в мозге при сенсорной активности, а также процессах познания, обучения и запоминания.
Принципиальная разница между искусственными конечностями и биопротезами заключается в том, что нейроны в случае использования полупроводников подключаются синаптически, что в свою очередь формирует основу для обработки информации в мозге при сенсорной активности, а также процессах познания, обучения и запоминания.
Сергей Андреев
Фото с сайта health-ua.com
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