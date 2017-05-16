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Учёные заставили клетки мозга расти в нужном направлении

16 мая 2017, 15:06

Метод, разработанный учёными, позволит совершить качественный скачок в нейропротезировании.

Группа учёных из Австралийского национального университета (ANU) разработала материал, позволяющий клеткам мозга расти и формировать предсказуемые схемы, пишет Life.ru.

Полупроводниковая пластина с нанопроводами служит своеобразной "опалубкой", которая направляет клетки мозга во время их роста. Ведущий научный сотрудник университета Вини Гаутам полагает, что такой подход может быть использован при нейропротезировании, а также поможет восстановиться пациентам после инсульта или последствий дегенеративных неврологических заболеваний.

Принципиальная разница между искусственными конечностями и биопротезами заключается в том, что нейроны в случае использования полупроводников подключаются синаптически, что в свою очередь формирует основу для обработки информации в мозге при сенсорной активности, а также процессах познания, обучения и запоминания.

Принципиальная разница между искусственными конечностями и биопротезами заключается в том, что нейроны в случае использования полупроводников подключаются синаптически, что в свою очередь формирует основу для обработки информации в мозге при сенсорной активности, а также процессах познания, обучения и запоминания.

Сергей Андреев
Фото с сайта health-ua.com

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